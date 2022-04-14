Rizz (RIZZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rizz (RIZZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rizz (RIZZ) Informatie $RIZZ I Charm and attract with effortless magnetism. RIZZ represents the ability to charm and attract with extensive magnetism. RIZZ is tokenized charisma and attractiveness. Rizz is a community driven project on the ethereum blockchain. Rizz is short for charisma and this project has plenty of it. Do you even have $rizz? Holders have grow by 50% since the CTO, same for our followers on X, market cap has also improved and content is being delivered, we've recently updated all our socials with the rebranding causing this increase. Roadmap is to growth the community and make the best and most memorable content to generate mass adaption Officiële website: https://www.rizz.life/

Rizz (RIZZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rizz (RIZZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.75K $ 44.75K $ 44.75K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.75K $ 44.75K $ 44.75K Hoogste ooit: $ 0.0144525 $ 0.0144525 $ 0.0144525 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00044754 $ 0.00044754 $ 0.00044754 Meer informatie over Rizz (RIZZ) prijs

Rizz (RIZZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rizz (RIZZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIZZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIZZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIZZ begrijpt, kun je de live prijs van RIZZ token verkennen!

