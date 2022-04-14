RivusDAO (RIVUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RivusDAO (RIVUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. Officiële website: https://www.rivusdao.xyz/ Whitepaper: https://docs.rivusdao.xyz/ Koop nu RIVUS!

RivusDAO (RIVUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RivusDAO (RIVUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Totale voorraad: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M Circulerende voorraad: $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.63K $ 44.63K $ 44.63K Hoogste ooit: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over RivusDAO (RIVUS) prijs

RivusDAO (RIVUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RivusDAO (RIVUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIVUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIVUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIVUS begrijpt, kun je de live prijs van RIVUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van RIVUS Wil je weten waar je RIVUS naartoe gaat? Onze RIVUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RIVUS token!

