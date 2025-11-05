Ripples (RPLS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.131094$ 0.131094 $ 0.131094 Laagste prijs $ 0.0013498$ 0.0013498 $ 0.0013498 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Ripples (RPLS) real-time prijs is $0.00197209. De afgelopen 24 uur werd er RPLS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RPLS hoogste prijs aller tijden is $ 0.131094, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0013498 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RPLS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ripples (RPLS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 167.63K$ 167.63K $ 167.63K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 197.21K$ 197.21K $ 197.21K Circulerende voorraad 85.00M 85.00M 85.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ripples is $ 167.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RPLS is 85.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 197.21K.