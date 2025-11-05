Ripplebids (XRPB-SOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.06% Prijswijziging (1D) -4.32% Prijswijziging (7D) -14.56% Prijswijziging (7D) -14.56%

Ripplebids (XRPB-SOL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er XRPB-SOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XRPB-SOL hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XRPB-SOL met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -4.32% in de afgelopen 24 uur en -14.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ripplebids (XRPB-SOL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Circulerende voorraad 999.80M 999.80M 999.80M Totale voorraad 999,804,921.249606 999,804,921.249606 999,804,921.249606

De huidige marktkapitalisatie van Ripplebids is $ 5.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XRPB-SOL is 999.80M, met een totale voorraad van 999804921.249606. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.58K.