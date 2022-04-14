Ripple USD (RLUSD) Tokenomie

Ripple USD (RLUSD) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Ripple USD (RLUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Ripple USD (RLUSD) Informatie

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars.

As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence.

RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

Officiële website:
https://ripple.com/solutions/stablecoin/

Ripple USD (RLUSD) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ripple USD (RLUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 741.42M
$ 741.42M$ 741.42M
Totale voorraad:
$ 741.70M
$ 741.70M$ 741.70M
Circulerende voorraad:
$ 741.70M
$ 741.70M$ 741.70M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 741.42M
$ 741.42M$ 741.42M
Hoogste ooit:
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
Laagste ooit:
$ 0.962292
$ 0.962292$ 0.962292
Huidige prijs:
$ 0.999809
$ 0.999809$ 0.999809

Ripple USD (RLUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Ripple USD (RLUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal RLUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel RLUSD tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van RLUSD begrijpt, kun je de live prijs van RLUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van RLUSD

Wil je weten waar je RLUSD naartoe gaat? Onze RLUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.