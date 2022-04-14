Ripio Credit Network (RCN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ripio Credit Network (RCN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol's current version RCN Protocol v4.0 "Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Officiële website: https://rcn.market/ Whitepaper: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md

Ripio Credit Network (RCN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ripio Credit Network (RCN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 188.17K $ 188.17K $ 188.17K Totale voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 530.85M $ 530.85M $ 530.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 354.44K $ 354.44K $ 354.44K Hoogste ooit: $ 0.525707 $ 0.525707 $ 0.525707 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00035446 $ 0.00035446 $ 0.00035446 Meer informatie over Ripio Credit Network (RCN) prijs

Ripio Credit Network (RCN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ripio Credit Network (RCN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RCN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RCN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RCN begrijpt, kun je de live prijs van RCN token verkennen!

Prijsvoorspelling van RCN Wil je weten waar je RCN naartoe gaat? Onze RCN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RCN token!

