Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.45 24u hoog $ 1.67 Hoogste prijs ooit $ 42.92 Laagste prijs $ 1.45 Prijswijziging (1u) +0.29% Prijswijziging (1D) -5.50% Prijswijziging (7D) -24.01%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) real-time prijs is $1.55. De afgelopen 24 uur werd er RIPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.45 en een hoogtepunt van $ 1.67, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RIPE hoogste prijs aller tijden is $ 42.92, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.45 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RIPE met +0.29% veranderd in het afgelopen uur, -5.50% in de afgelopen 24 uur en -24.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.83M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.54B Circulerende voorraad 1.19M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ripe DAO Governance Token is $ 1.83M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RIPE is 1.19M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.54B.