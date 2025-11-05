BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Ripe DAO Governance Token prijs vandaag is 1.55 USD. Volg realtime RIPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RIPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Ripe DAO Governance Token prijs vandaag is 1.55 USD. Volg realtime RIPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RIPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RIPE

RIPE Prijsinformatie

Wat is RIPE

RIPE officiële website

RIPE tokenomie

RIPE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Ripe DAO Governance Token logo

Ripe DAO Governance Token Prijs (RIPE)

Niet genoteerd

1 RIPE naar USD live prijs:

$1.55
$1.55$1.55
-5.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Ripe DAO Governance Token (RIPE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:48:50 (UTC+8)

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.45
$ 1.45$ 1.45
24u laag
$ 1.67
$ 1.67$ 1.67
24u hoog

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 42.92
$ 42.92$ 42.92

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

+0.29%

-5.50%

-24.01%

-24.01%

Ripe DAO Governance Token (RIPE) real-time prijs is $1.55. De afgelopen 24 uur werd er RIPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.45 en een hoogtepunt van $ 1.67, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RIPE hoogste prijs aller tijden is $ 42.92, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.45 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RIPE met +0.29% veranderd in het afgelopen uur, -5.50% in de afgelopen 24 uur en -24.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Marktinformatie

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

--
----

$ 1.54B
$ 1.54B$ 1.54B

1.19M
1.19M 1.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ripe DAO Governance Token is $ 1.83M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RIPE is 1.19M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.54B.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ripe DAO Governance Token naar USD $ -0.090186330076026.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ripe DAO Governance Token naar USD $ -0.9732856100.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ripe DAO Governance Token naar USD $ -1.3533020550.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ripe DAO Governance Token naar USD $ -13.830467043809013.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.090186330076026-5.50%
30 dagen$ -0.9732856100-62.79%
60 dagen$ -1.3533020550-87.30%
90 dagen$ -13.830467043809013-89.92%

Wat is Ripe DAO Governance Token (RIPE)?

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) hulpbron

Officiële website

Ripe DAO Governance Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ripe DAO Governance Token (RIPE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ripe DAO Governance Token (RIPE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ripe DAO Governance Token te bekijken.

Bekijk nu de Ripe DAO Governance Token prijsvoorspelling !

RIPE naar lokale valuta's

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ripe DAO Governance Token (RIPE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RIPE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Hoeveel is Ripe DAO Governance Token (RIPE) vandaag waard?
De live RIPE prijs in USD is 1.55 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RIPE naar USD prijs?
De huidige prijs van RIPE naar USD is $ 1.55. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ripe DAO Governance Token?
De marktkapitalisatie van RIPE is $ 1.83M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RIPE?
De circulerende voorraad van RIPE is 1.19M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RIPE?
RIPE bereikte een ATH-prijs van 42.92 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RIPE?
RIPE zag een ATL-prijs van 1.45 USD.
Wat is het handelsvolume van RIPE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RIPE is -- USD.
Zal RIPE dit jaar hoger gaan?
RIPE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RIPE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:48:50 (UTC+8)

Ripe DAO Governance Token (RIPE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,038.54
$103,038.54$103,038.54

-0.13%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,356.63
$3,356.63$3,356.63

-4.29%

Solana logo

Solana

SOL

$159.55
$159.55$159.55

-1.19%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1595
$1.1595$1.1595

+55.11%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,038.54
$103,038.54$103,038.54

-0.13%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,356.63
$3,356.63$3,356.63

-4.29%

Solana logo

Solana

SOL

$159.55
$159.55$159.55

-1.19%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2613
$2.2613$2.2613

-0.91%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16550
$0.16550$0.16550

+0.95%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04042
$0.04042$0.04042

+61.68%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01295
$0.01295$0.01295

+72.66%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00574
$0.00574$0.00574

-11.69%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06000
$0.06000$0.06000

+291.13%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2249
$0.2249$0.2249

+349.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045685
$0.0000000045685$0.0000000045685

+226.27%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2109
$0.2109$0.2109

+221.98%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008900
$0.000008900$0.000008900

+133.16%