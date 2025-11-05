Ringfence (RING) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00088475 $ 0.00088475 $ 0.00088475 24u laag $ 0.00115024 $ 0.00115024 $ 0.00115024 24u hoog 24u laag $ 0.00088475$ 0.00088475 $ 0.00088475 24u hoog $ 0.00115024$ 0.00115024 $ 0.00115024 Hoogste prijs ooit $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Laagste prijs $ 0.00048735$ 0.00048735 $ 0.00048735 Prijswijziging (1u) -2.02% Prijswijziging (1D) -13.25% Prijswijziging (7D) -43.27% Prijswijziging (7D) -43.27%

Ringfence (RING) real-time prijs is $0.00099779. De afgelopen 24 uur werd er RING verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00088475 en een hoogtepunt van $ 0.00115024, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RING hoogste prijs aller tijden is $ 0.00631812, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00048735 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RING met -2.02% veranderd in het afgelopen uur, -13.25% in de afgelopen 24 uur en -43.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ringfence (RING) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 51.24K$ 51.24K $ 51.24K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 997.79K$ 997.79K $ 997.79K Circulerende voorraad 51.35M 51.35M 51.35M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ringfence is $ 51.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RING is 51.35M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 997.79K.