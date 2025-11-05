RingDAO (RING) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00089449 24u hoog $ 0.0009948 Hoogste prijs ooit $ 0.30361 Laagste prijs $ 0.00086953 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) -4.50% Prijswijziging (7D) -22.35%

RingDAO (RING) real-time prijs is $0.00093443. De afgelopen 24 uur werd er RING verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00089449 en een hoogtepunt van $ 0.0009948, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RING hoogste prijs aller tijden is $ 0.30361, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00086953 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RING met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -4.50% in de afgelopen 24 uur en -22.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RingDAO (RING) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.59M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.96M Circulerende voorraad 1.70B Totale voorraad 2,099,840,198.0

De huidige marktkapitalisatie van RingDAO is $ 1.59M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RING is 1.70B, met een totale voorraad van 2099840198.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.96M.