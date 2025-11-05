Ring AI (RING) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00245648 $ 0.00245648 $ 0.00245648 24u laag $ 0.00308495 $ 0.00308495 $ 0.00308495 24u hoog 24u laag $ 0.00245648$ 0.00245648 $ 0.00245648 24u hoog $ 0.00308495$ 0.00308495 $ 0.00308495 Hoogste prijs ooit $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Laagste prijs $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) -17.51% Prijswijziging (7D) +62.85% Prijswijziging (7D) +62.85%

Ring AI (RING) real-time prijs is $0.00249792. De afgelopen 24 uur werd er RING verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00245648 en een hoogtepunt van $ 0.00308495, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RING hoogste prijs aller tijden is $ 0.87041, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00129543 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RING met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -17.51% in de afgelopen 24 uur en +62.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ring AI (RING) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 249.68K$ 249.68K $ 249.68K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 249.68K$ 249.68K $ 249.68K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ring AI is $ 249.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RING is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 249.68K.