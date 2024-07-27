RighteousRetail ($RRT) Tokenomie
RighteousRetail ($RRT) Informatie
Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments.
$RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply.
Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment.
RighteousRetail ($RRT) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RighteousRetail ($RRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
RighteousRetail ($RRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van RighteousRetail ($RRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal $RRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel $RRT tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van $RRT begrijpt, kun je de live prijs van $RRT token verkennen!
Prijsvoorspelling van $RRT
Wil je weten waar je $RRT naartoe gaat? Onze $RRT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.