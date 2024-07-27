RighteousRetail ($RRT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RighteousRetail ($RRT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RighteousRetail ($RRT) Informatie Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. Officiële website: https://righteousretail.fun/ Whitepaper: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf

RighteousRetail ($RRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RighteousRetail ($RRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 124.40K $ 124.40K $ 124.40K Totale voorraad: $ 951.44M $ 951.44M $ 951.44M Circulerende voorraad: $ 835.22M $ 835.22M $ 835.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 141.71K $ 141.71K $ 141.71K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014894 $ 0.00014894 $ 0.00014894 Meer informatie over RighteousRetail ($RRT) prijs

RighteousRetail ($RRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RighteousRetail ($RRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $RRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $RRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $RRT begrijpt, kun je de live prijs van $RRT token verkennen!

