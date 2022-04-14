Rigby The Cat (RIGBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rigby The Cat (RIGBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rigby The Cat (RIGBY) Informatie Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Officiële website: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump Koop nu RIGBY!

Rigby The Cat (RIGBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rigby The Cat (RIGBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.25K $ 22.25K $ 22.25K Totale voorraad: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M Circulerende voorraad: $ 997.74M $ 997.74M $ 997.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.25K $ 22.25K $ 22.25K Hoogste ooit: $ 0.00018939 $ 0.00018939 $ 0.00018939 Laagste ooit: $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Rigby The Cat (RIGBY) prijs

Rigby The Cat (RIGBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rigby The Cat (RIGBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIGBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIGBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIGBY begrijpt, kun je de live prijs van RIGBY token verkennen!

