RIFT AI (RIFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RIFT AI (RIFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RIFT AI (RIFT) Informatie The Rift Platform is the "Shopify App Store for AI Agents" - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them "smart" requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Officiële website: https://rift.ai/ Whitepaper: https://faq.rift.ai/

RIFT AI (RIFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RIFT AI (RIFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Hoogste ooit: $ 0.02960724 $ 0.02960724 $ 0.02960724 Laagste ooit: $ 0.00606932 $ 0.00606932 $ 0.00606932 Huidige prijs: $ 0.00793725 $ 0.00793725 $ 0.00793725 Meer informatie over RIFT AI (RIFT) prijs

RIFT AI (RIFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RIFT AI (RIFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIFT begrijpt, kun je de live prijs van RIFT token verkennen!

