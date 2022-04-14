Rifampicin ($RIF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rifampicin ($RIF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it's been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell's natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it's still early days, and we don't yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. Officiële website: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Whitepaper: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science

Rifampicin ($RIF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rifampicin ($RIF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Hoogste ooit: $ 0.247831 $ 0.247831 $ 0.247831 Laagste ooit: $ 0.00137371 $ 0.00137371 $ 0.00137371 Huidige prijs: $ 0.0017536 $ 0.0017536 $ 0.0017536 Meer informatie over Rifampicin ($RIF) prijs

Rifampicin ($RIF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rifampicin ($RIF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $RIF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $RIF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $RIF begrijpt, kun je de live prijs van $RIF token verkennen!

Prijsvoorspelling van $RIF Wil je weten waar je $RIF naartoe gaat? Onze $RIF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $RIF token!

