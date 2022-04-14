Riecoin (RIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Riecoin (RIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Riecoin (RIC) Informatie Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society. Officiële website: https://riecoin.xyz/ Whitepaper: https://riecoin.xyz/Whitepaper

Riecoin (RIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Riecoin (RIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 477.41K $ 477.41K $ 477.41K Totale voorraad: $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Circulerende voorraad: $ 70.29M $ 70.29M $ 70.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 570.56K $ 570.56K $ 570.56K Hoogste ooit: $ 0.56919 $ 0.56919 $ 0.56919 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00679238 $ 0.00679238 $ 0.00679238 Meer informatie over Riecoin (RIC) prijs

Riecoin (RIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Riecoin (RIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIC begrijpt, kun je de live prijs van RIC token verkennen!

