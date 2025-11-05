Ridotto (RDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0025193 $ 0.0025193 $ 0.0025193 24u laag $ 0.00522474 $ 0.00522474 $ 0.00522474 24u hoog 24u laag $ 0.0025193$ 0.0025193 $ 0.0025193 24u hoog $ 0.00522474$ 0.00522474 $ 0.00522474 Hoogste prijs ooit $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Laagste prijs $ 0.0025193$ 0.0025193 $ 0.0025193 Prijswijziging (1u) +0.45% Prijswijziging (1D) -49.38% Prijswijziging (7D) -58.32% Prijswijziging (7D) -58.32%

Ridotto (RDT) real-time prijs is $0.00260081. De afgelopen 24 uur werd er RDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0025193 en een hoogtepunt van $ 0.00522474, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.51, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0025193 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RDT met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, -49.38% in de afgelopen 24 uur en -58.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ridotto (RDT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 815.74K$ 815.74K $ 815.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Circulerende voorraad 314.76M 314.76M 314.76M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ridotto is $ 815.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RDT is 314.76M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.30M.