Rico (RICO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.36% Prijswijziging (1D) +0.31% Prijswijziging (7D) -23.04% Prijswijziging (7D) -23.04%

Rico (RICO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RICO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RICO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00498677, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RICO met +1.36% veranderd in het afgelopen uur, +0.31% in de afgelopen 24 uur en -23.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rico (RICO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 25.68K$ 25.68K $ 25.68K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 25.68K$ 25.68K $ 25.68K Circulerende voorraad 999.72M 999.72M 999.72M Totale voorraad 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

De huidige marktkapitalisatie van Rico is $ 25.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RICO is 999.72M, met een totale voorraad van 999722611.4. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.68K.