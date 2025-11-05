BeursDEX+
De live Ricky The Raccoon prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime RICKY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RICKY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Ricky The Raccoon Prijs (RICKY)

Niet genoteerd

1 RICKY naar USD live prijs:

--
----
-4.60%1D
USD
Ricky The Raccoon (RICKY) live prijsgrafiek
Ricky The Raccoon (RICKY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00478606
$ 0.00478606$ 0.00478606

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-4.64%

-12.97%

-12.97%

Ricky The Raccoon (RICKY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RICKY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RICKY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00478606, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RICKY met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, -4.64% in de afgelopen 24 uur en -12.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ricky The Raccoon (RICKY) Marktinformatie

$ 38.18K
$ 38.18K$ 38.18K

--
----

$ 38.18K
$ 38.18K$ 38.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ricky The Raccoon is $ 38.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RICKY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.18K.

Ricky The Raccoon (RICKY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ricky The Raccoon naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ricky The Raccoon naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ricky The Raccoon naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ricky The Raccoon naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.64%
30 dagen$ 0-41.18%
60 dagen$ 0-62.47%
90 dagen$ 0--

Wat is Ricky The Raccoon (RICKY)?

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ricky The Raccoon (RICKY) hulpbron

Officiële website

Ricky The Raccoon Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ricky The Raccoon (RICKY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ricky The Raccoon (RICKY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ricky The Raccoon te bekijken.

Bekijk nu de Ricky The Raccoon prijsvoorspelling !

RICKY naar lokale valuta's

Ricky The Raccoon (RICKY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ricky The Raccoon (RICKY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RICKY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ricky The Raccoon (RICKY)

Hoeveel is Ricky The Raccoon (RICKY) vandaag waard?
De live RICKY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RICKY naar USD prijs?
De huidige prijs van RICKY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ricky The Raccoon?
De marktkapitalisatie van RICKY is $ 38.18K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RICKY?
De circulerende voorraad van RICKY is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RICKY?
RICKY bereikte een ATH-prijs van 0.00478606 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RICKY?
RICKY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van RICKY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RICKY is -- USD.
Zal RICKY dit jaar hoger gaan?
RICKY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RICKY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Ricky The Raccoon (RICKY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

