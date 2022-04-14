Rick the NPC (RICK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rick the NPC (RICK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rick the NPC (RICK) Informatie Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.

Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon. Officiële website: https://rickthenpc.com Koop nu RICK!

Rick the NPC (RICK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rick the NPC (RICK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.80K $ 47.80K $ 47.80K Totale voorraad: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Circulerende voorraad: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.80K $ 47.80K $ 47.80K Hoogste ooit: $ 0.00102626 $ 0.00102626 $ 0.00102626 Laagste ooit: $ 0.00004663 $ 0.00004663 $ 0.00004663 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Rick the NPC (RICK) prijs

Rick the NPC (RICK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rick the NPC (RICK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RICK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RICK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RICK begrijpt, kun je de live prijs van RICK token verkennen!

