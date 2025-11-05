BeursDEX+
De live Ribbit on Base prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime RIBBIT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RIBBIT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RIBBIT

RIBBIT Prijsinformatie

Wat is RIBBIT

RIBBIT officiële website

RIBBIT tokenomie

RIBBIT Prijsvoorspelling

Ribbit on Base logo

Ribbit on Base Prijs (RIBBIT)

Niet genoteerd

1 RIBBIT naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Ribbit on Base (RIBBIT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:38:32 (UTC+8)

Ribbit on Base (RIBBIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ribbit on Base (RIBBIT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RIBBIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RIBBIT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RIBBIT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ribbit on Base (RIBBIT) Marktinformatie

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ribbit on Base is $ 19.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RIBBIT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.36K.

Ribbit on Base (RIBBIT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ribbit on Base naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ribbit on Base naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ribbit on Base naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ribbit on Base naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 00.00%
60 dagen$ 00.00%
90 dagen$ 0--

Wat is Ribbit on Base (RIBBIT)?

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

Ribbit on Base (RIBBIT) hulpbron

Ribbit on Base Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ribbit on Base (RIBBIT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ribbit on Base (RIBBIT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ribbit on Base te bekijken.

RIBBIT naar lokale valuta's

Ribbit on Base (RIBBIT) Tokenomie

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ribbit on Base (RIBBIT)

Hoeveel is Ribbit on Base (RIBBIT) vandaag waard?
De live RIBBIT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RIBBIT naar USD prijs?
De huidige prijs van RIBBIT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ribbit on Base?
De marktkapitalisatie van RIBBIT is $ 19.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RIBBIT?
De circulerende voorraad van RIBBIT is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RIBBIT?
RIBBIT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RIBBIT?
RIBBIT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van RIBBIT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RIBBIT is -- USD.
Zal RIBBIT dit jaar hoger gaan?
RIBBIT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RIBBIT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:38:32 (UTC+8)

