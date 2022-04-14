Rhun Capital (RHUN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rhun Capital (RHUN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rhun Capital (RHUN) Informatie We're building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. Officiële website: https://rhun.io

Rhun Capital (RHUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rhun Capital (RHUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.55K $ 18.55K $ 18.55K Totale voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Circulerende voorraad: $ 964.85M $ 964.85M $ 964.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.23K $ 19.23K $ 19.23K Hoogste ooit: $ 0.00486932 $ 0.00486932 $ 0.00486932 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Rhun Capital (RHUN) prijs

Rhun Capital (RHUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rhun Capital (RHUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RHUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RHUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RHUN begrijpt, kun je de live prijs van RHUN token verkennen!

Prijsvoorspelling van RHUN Wil je weten waar je RHUN naartoe gaat? Onze RHUN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RHUN token!

