Rhetor (RT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00825541 $ 0.00825541 $ 0.00825541 24u laag $ 0.01121242 $ 0.01121242 $ 0.01121242 24u hoog 24u laag $ 0.00825541$ 0.00825541 $ 0.00825541 24u hoog $ 0.01121242$ 0.01121242 $ 0.01121242 Hoogste prijs ooit $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 Laagste prijs $ 0.00825541$ 0.00825541 $ 0.00825541 Prijswijziging (1u) +0.65% Prijswijziging (1D) +15.76% Prijswijziging (7D) -20.65% Prijswijziging (7D) -20.65%

Rhetor (RT) real-time prijs is $0.01032511. De afgelopen 24 uur werd er RT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00825541 en een hoogtepunt van $ 0.01121242, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RT hoogste prijs aller tijden is $ 0.02402558, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00825541 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RT met +0.65% veranderd in het afgelopen uur, +15.76% in de afgelopen 24 uur en -20.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rhetor (RT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.32M$ 10.32M $ 10.32M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.32M$ 10.32M $ 10.32M Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

De huidige marktkapitalisatie van Rhetor is $ 10.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RT is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999501.125052. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.32M.