Rewardable (REWARD) Informatie Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. Officiële website: https://rewardable.app Whitepaper: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf

Rewardable (REWARD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rewardable (REWARD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.73K $ 38.73K $ 38.73K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 156.31K $ 156.31K $ 156.31K Hoogste ooit: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015631 $ 0.00015631 $ 0.00015631 Meer informatie over Rewardable (REWARD) prijs

Rewardable (REWARD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rewardable (REWARD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REWARD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REWARD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REWARD begrijpt, kun je de live prijs van REWARD token verkennen!

