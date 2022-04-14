REVV (REVV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REVV (REVV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REVV (REVV) Informatie REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model. Officiële website: https://www.motorverse.com Whitepaper: https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper

REVV (REVV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REVV (REVV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Hoogste ooit: $ 0.632317 $ 0.632317 $ 0.632317 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00123568 $ 0.00123568 $ 0.00123568 Meer informatie over REVV (REVV) prijs

REVV (REVV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REVV (REVV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REVV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REVV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REVV begrijpt, kun je de live prijs van REVV token verkennen!

Prijsvoorspelling van REVV Wil je weten waar je REVV naartoe gaat? Onze REVV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REVV token!

