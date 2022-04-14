Revuto (REVU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Revuto (REVU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Revuto (REVU) Informatie In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we'll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don't use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Officiële website: https://crypto.revuto.com/

Revuto (REVU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Revuto (REVU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 712.80K $ 712.80K $ 712.80K Totale voorraad: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Circulerende voorraad: $ 182.11M $ 182.11M $ 182.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Hoogste ooit: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 Laagste ooit: $ 0.00381177 $ 0.00381177 $ 0.00381177 Huidige prijs: $ 0.00391353 $ 0.00391353 $ 0.00391353 Meer informatie over Revuto (REVU) prijs

Revuto (REVU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Revuto (REVU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REVU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REVU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REVU begrijpt, kun je de live prijs van REVU token verkennen!

Prijsvoorspelling van REVU Wil je weten waar je REVU naartoe gaat? Onze REVU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REVU token!

