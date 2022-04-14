Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Revolt 2 Earn (RVLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

(RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem Officiële website: https://revolt.cultdao.io/ Koop nu RVLT!

Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Revolt 2 Earn (RVLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 688.12K $ 688.12K $ 688.12K Totale voorraad: $ 65.42T $ 65.42T $ 65.42T Circulerende voorraad: $ 65.07T $ 65.07T $ 65.07T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 691.86K $ 691.86K $ 691.86K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Revolt 2 Earn (RVLT) prijs

Revolt 2 Earn (RVLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Revolt 2 Earn (RVLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RVLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RVLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RVLT begrijpt, kun je de live prijs van RVLT token verkennen!

Prijsvoorspelling van RVLT Wil je weten waar je RVLT naartoe gaat? Onze RVLT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RVLT token!

