Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Reverse Unit Bias (RUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Reverse Unit Bias (RUB) Informatie RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility. Officiële website: https://www.rub.meme/ Koop nu RUB!

Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Reverse Unit Bias (RUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.65M $ 11.65M $ 11.65M Totale voorraad: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Circulerende voorraad: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.65M $ 11.65M $ 11.65M Hoogste ooit: $ 19,678,990 $ 19,678,990 $ 19,678,990 Laagste ooit: $ 1,844,979 $ 1,844,979 $ 1,844,979 Huidige prijs: $ 11,703,667 $ 11,703,667 $ 11,703,667 Meer informatie over Reverse Unit Bias (RUB) prijs

Reverse Unit Bias (RUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Reverse Unit Bias (RUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RUB begrijpt, kun je de live prijs van RUB token verkennen!

Prijsvoorspelling van RUB Wil je weten waar je RUB naartoe gaat? Onze RUB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RUB token!

