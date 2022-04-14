Revenant (GAMEFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Revenant (GAMEFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Revenant (GAMEFI) Informatie Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant's platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest. Officiële website: https://revenant.gg

Revenant (GAMEFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Revenant (GAMEFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.31K $ 24.31K $ 24.31K Totale voorraad: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Circulerende voorraad: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.35K $ 35.35K $ 35.35K Hoogste ooit: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Laagste ooit: $ 0.01089769 $ 0.01089769 $ 0.01089769 Huidige prijs: $ 0.01178258 $ 0.01178258 $ 0.01178258 Meer informatie over Revenant (GAMEFI) prijs

Revenant (GAMEFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Revenant (GAMEFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAMEFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAMEFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAMEFI begrijpt, kun je de live prijs van GAMEFI token verkennen!

