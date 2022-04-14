REV3AL (REV3L) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REV3AL (REV3L), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REV3AL (REV3L) Informatie REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. Officiële website: https://rev3al.io

REV3AL (REV3L) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REV3AL (REV3L), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 96.84K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 417.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 231.96K Hoogste ooit: $ 0.139958 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023195

REV3AL (REV3L) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REV3AL (REV3L) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REV3L tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REV3L tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REV3L begrijpt, kun je de live prijs van REV3L token verkennen!

Prijsvoorspelling van REV3L Wil je weten waar je REV3L naartoe gaat? Onze REV3L prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REV3L token!

