Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Return Finance Lido stETH (RFSTETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Informatie Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Officiële website: https://return.finance/ Whitepaper: https://docs.return.finance/ Koop nu RFSTETH!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Return Finance Lido stETH (RFSTETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.07 $ 1.07 $ 1.07 Totale voorraad: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Circulerende voorraad: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.07 $ 1.07 $ 1.07 Hoogste ooit: $ 0.187356 $ 0.187356 $ 0.187356 Laagste ooit: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 Huidige prijs: $ 0.15608 $ 0.15608 $ 0.15608 Meer informatie over Return Finance Lido stETH (RFSTETH) prijs

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Return Finance Lido stETH (RFSTETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RFSTETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RFSTETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RFSTETH begrijpt, kun je de live prijs van RFSTETH token verkennen!

