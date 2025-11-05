RETRO KIDS (RETRO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) -8.74% Prijswijziging (7D) -21.33% Prijswijziging (7D) -21.33%

RETRO KIDS (RETRO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RETRO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RETRO hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RETRO met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -8.74% in de afgelopen 24 uur en -21.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RETRO KIDS (RETRO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K Circulerende voorraad 999.85M 999.85M 999.85M Totale voorraad 999,849,973.996301 999,849,973.996301 999,849,973.996301

De huidige marktkapitalisatie van RETRO KIDS is $ 6.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RETRO is 999.85M, met een totale voorraad van 999849973.996301. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.41K.