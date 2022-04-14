Retard Finance (REFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Retard Finance (REFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Retard Finance (REFI) Informatie Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense. Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense. Officiële website: https://x.com/i/communities/1910225626109186284 Koop nu REFI!

Retard Finance (REFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Retard Finance (REFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.20K $ 47.20K $ 47.20K Totale voorraad: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Circulerende voorraad: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.20K $ 47.20K $ 47.20K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Retard Finance (REFI) prijs

Retard Finance (REFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Retard Finance (REFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REFI begrijpt, kun je de live prijs van REFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van REFI Wil je weten waar je REFI naartoe gaat? Onze REFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REFI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!