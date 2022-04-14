Retard Finance (REFI) Tokenomie
Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community.
We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media.
We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense.
Retard Finance (REFI) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Retard Finance (REFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Retard Finance (REFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Retard Finance (REFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal REFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel REFI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.