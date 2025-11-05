Retail DAO (RETAIL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0 24u hoog $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00157166 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.29% Prijswijziging (1D) -4.85% Prijswijziging (7D) -14.75%

Retail DAO (RETAIL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RETAIL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RETAIL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00157166, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RETAIL met +0.29% veranderd in het afgelopen uur, -4.85% in de afgelopen 24 uur en -14.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Retail DAO (RETAIL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 624.85K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 857.83K Circulerende voorraad 728.40M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Retail DAO is $ 624.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RETAIL is 728.40M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 857.83K.