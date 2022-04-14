Resupply USD (REUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Resupply USD (REUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Resupply USD (REUSD) Informatie A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Officiële website: https://resupply.fi/ Whitepaper: https://docs.resupply.fi/ Koop nu REUSD!

Resupply USD (REUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Resupply USD (REUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 82.25M $ 82.25M $ 82.25M Totale voorraad: $ 83.06M $ 83.06M $ 83.06M Circulerende voorraad: $ 83.06M $ 83.06M $ 83.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 82.25M $ 82.25M $ 82.25M Hoogste ooit: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Laagste ooit: $ 0.969015 $ 0.969015 $ 0.969015 Huidige prijs: $ 0.990243 $ 0.990243 $ 0.990243 Meer informatie over Resupply USD (REUSD) prijs

Resupply USD (REUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Resupply USD (REUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REUSD begrijpt, kun je de live prijs van REUSD token verkennen!

