Restaking Vault ETH (RSTETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 3,860.12 24u hoog $ 4,321.21 Hoogste prijs ooit $ 6,262.2 Laagste prijs $ 3,860.12 Prijswijziging (1u) -0.07% Prijswijziging (1D) -5.61% Prijswijziging (7D) -19.47%

Restaking Vault ETH (RSTETH) real-time prijs is $4,028.45. De afgelopen 24 uur werd er RSTETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,860.12 en een hoogtepunt van $ 4,321.21, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RSTETH hoogste prijs aller tijden is $ 6,262.2, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,860.12 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RSTETH met -0.07% veranderd in het afgelopen uur, -5.61% in de afgelopen 24 uur en -19.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 114.46M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 114.46M Circulerende voorraad 28.41K Totale voorraad 28,413.91498315022

De huidige marktkapitalisatie van Restaking Vault ETH is $ 114.46M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RSTETH is 28.41K, met een totale voorraad van 28413.91498315022. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 114.46M.