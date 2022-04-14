Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Restaked sAVAX (RSAVAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Restaked sAVAX (RSAVAX) Informatie rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Officiële website: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Whitepaper: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Restaked sAVAX (RSAVAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Totale voorraad: $ 118.37K $ 118.37K $ 118.37K Circulerende voorraad: $ 118.37K $ 118.37K $ 118.37K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Hoogste ooit: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Laagste ooit: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Huidige prijs: $ 42.53 $ 42.53 $ 42.53 Meer informatie over Restaked sAVAX (RSAVAX) prijs

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Restaked sAVAX (RSAVAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RSAVAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RSAVAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RSAVAX begrijpt, kun je de live prijs van RSAVAX token verkennen!

