Restake Finance (RSTK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Restake Finance (RSTK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Restake Finance (RSTK) Informatie Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We're building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Officiële website: https://www.restakefinance.com/ Whitepaper: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer

Restake Finance (RSTK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Restake Finance (RSTK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 252.97K $ 252.97K $ 252.97K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 661.25K $ 661.25K $ 661.25K Hoogste ooit: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Laagste ooit: $ 0.00322433 $ 0.00322433 $ 0.00322433 Huidige prijs: $ 0.0066125 $ 0.0066125 $ 0.0066125 Meer informatie over Restake Finance (RSTK) prijs

Restake Finance (RSTK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Restake Finance (RSTK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RSTK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RSTK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RSTK begrijpt, kun je de live prijs van RSTK token verkennen!

Prijsvoorspelling van RSTK Wil je weten waar je RSTK naartoe gaat? Onze RSTK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RSTK token!

