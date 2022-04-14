Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Resolv wstUSR (WSTUSR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Resolv wstUSR (WSTUSR) Informatie What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Officiële website: https://resolv.xyz/ Koop nu WSTUSR!

Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Resolv wstUSR (WSTUSR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 240.65M $ 240.65M $ 240.65M Totale voorraad: $ 216.85M $ 216.85M $ 216.85M Circulerende voorraad: $ 216.85M $ 216.85M $ 216.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 240.65M $ 240.65M $ 240.65M Hoogste ooit: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Laagste ooit: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Huidige prijs: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Meer informatie over Resolv wstUSR (WSTUSR) prijs

Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Resolv wstUSR (WSTUSR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSTUSR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSTUSR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSTUSR begrijpt, kun je de live prijs van WSTUSR token verkennen!

Prijsvoorspelling van WSTUSR Wil je weten waar je WSTUSR naartoe gaat? Onze WSTUSR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WSTUSR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!