Resister (RSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00825233 24u hoog $ 0.01057308 Hoogste prijs ooit $ 0.01580666 Laagste prijs $ 0.00825233 Prijswijziging (1u) +0.20% Prijswijziging (1D) -3.72% Prijswijziging (7D) -9.82%

Resister (RSTR) real-time prijs is $0.00964284. De afgelopen 24 uur werd er RSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00825233 en een hoogtepunt van $ 0.01057308, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.01580666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00825233 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RSTR met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -3.72% in de afgelopen 24 uur en -9.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Resister (RSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.20M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.60M Circulerende voorraad 125.50M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Resister is $ 1.20M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RSTR is 125.50M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.60M.