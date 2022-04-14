Reservoir srUSD (SRUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Reservoir srUSD (SRUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Reservoir srUSD (SRUSD) Informatie Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market's demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Officiële website: https://www.reservoir.xyz/ Whitepaper: https://docs.reservoir.xyz/ Koop nu SRUSD!

Reservoir srUSD (SRUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Reservoir srUSD (SRUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.62M $ 120.62M $ 120.62M Totale voorraad: $ 109.64M $ 109.64M $ 109.64M Circulerende voorraad: $ 109.64M $ 109.64M $ 109.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.62M $ 120.62M $ 120.62M Hoogste ooit: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Meer informatie over Reservoir srUSD (SRUSD) prijs

Reservoir srUSD (SRUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Reservoir srUSD (SRUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SRUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SRUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SRUSD begrijpt, kun je de live prijs van SRUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SRUSD Wil je weten waar je SRUSD naartoe gaat? Onze SRUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SRUSD token!

