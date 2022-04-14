ResearchCoin (RSC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ResearchCoin (RSC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ResearchCoin (RSC) Informatie The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo Officiële website: https://www.researchhub.com/

ResearchCoin (RSC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ResearchCoin (RSC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.07M $ 67.07M $ 67.07M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 121.20M $ 121.20M $ 121.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 553.43M $ 553.43M $ 553.43M Hoogste ooit: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Laagste ooit: $ 0.00308244 $ 0.00308244 $ 0.00308244 Huidige prijs: $ 0.553458 $ 0.553458 $ 0.553458 Meer informatie over ResearchCoin (RSC) prijs

ResearchCoin (RSC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ResearchCoin (RSC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RSC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RSC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RSC begrijpt, kun je de live prijs van RSC token verkennen!

