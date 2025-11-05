RepubliK (RPK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.100376 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -4.44% Prijswijziging (7D) -8.73%

RepubliK (RPK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RPK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RPK hoogste prijs aller tijden is $ 0.100376, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RPK met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -4.44% in de afgelopen 24 uur en -8.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RepubliK (RPK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 49.29K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 739.34K Circulerende voorraad 200.00M Totale voorraad 3,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van RepubliK is $ 49.29K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RPK is 200.00M, met een totale voorraad van 3000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 739.34K.