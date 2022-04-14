REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Informatie RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Officiële website: https://repoanalyzer.site/ Whitepaper: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.48K $ 32.48K $ 32.48K Totale voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Circulerende voorraad: $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.80K $ 32.80K $ 32.80K Hoogste ooit: $ 0.00205628 $ 0.00205628 $ 0.00205628 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) prijs

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REPOALYZE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REPOALYZE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REPOALYZE begrijpt, kun je de live prijs van REPOALYZE token verkennen!

