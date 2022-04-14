Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Renzo Restaked SOL (EZSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Informatie Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Officiële website: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Whitepaper: https://docs.renzoprotocol.com/docs/

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Renzo Restaked SOL (EZSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.04M $ 34.04M $ 34.04M Totale voorraad: $ 125.84K $ 125.84K $ 125.84K Circulerende voorraad: $ 125.84K $ 125.84K $ 125.84K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.04M $ 34.04M $ 34.04M Hoogste ooit: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Laagste ooit: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Huidige prijs: $ 270.52 $ 270.52 $ 270.52 Meer informatie over Renzo Restaked SOL (EZSOL) prijs

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Renzo Restaked SOL (EZSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EZSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EZSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EZSOL begrijpt, kun je de live prijs van EZSOL token verkennen!

Prijsvoorspelling van EZSOL Wil je weten waar je EZSOL naartoe gaat? Onze EZSOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EZSOL token!

