Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Informatie Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Officiële website: https://www.renzoprotocol.com/

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Totale voorraad: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Circulerende voorraad: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Hoogste ooit: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 Laagste ooit: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 Huidige prijs: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Meer informatie over Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) prijs

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EZEIGEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EZEIGEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EZEIGEN begrijpt, kun je de live prijs van EZEIGEN token verkennen!

