Remilia (REMILIA) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Remilia (REMILIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Remilia (REMILIA) Informatie

The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult’s creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age.

Officiële website:
https://remiliacult.xyz

Remilia (REMILIA) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Remilia (REMILIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 61.08K
Totale voorraad:
$ 999.31M
Circulerende voorraad:
$ 999.31M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 61.08K
Hoogste ooit:
$ 0.00959117
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0
Remilia (REMILIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Remilia (REMILIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal REMILIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel REMILIA tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van REMILIA begrijpt, kun je de live prijs van REMILIA token verkennen!

Prijsvoorspelling van REMILIA

Wil je weten waar je REMILIA naartoe gaat? Onze REMILIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.