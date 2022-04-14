Relend USDC (REUSDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Relend USDC (REUSDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Relend USDC (REUSDC) Informatie Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Officiële website: https://relend.network/

Relend USDC (REUSDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Relend USDC (REUSDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 59.28M $ 59.28M $ 59.28M Totale voorraad: $ 54.69M $ 54.69M $ 54.69M Circulerende voorraad: $ 54.69M $ 54.69M $ 54.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 59.28M $ 59.28M $ 59.28M Hoogste ooit: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 Laagste ooit: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 Huidige prijs: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Meer informatie over Relend USDC (REUSDC) prijs

Relend USDC (REUSDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Relend USDC (REUSDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REUSDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REUSDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REUSDC begrijpt, kun je de live prijs van REUSDC token verkennen!

Prijsvoorspelling van REUSDC Wil je weten waar je REUSDC naartoe gaat? Onze REUSDC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REUSDC token!

