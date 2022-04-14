Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Informatie Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Officiële website: https://rektburgundy.com Whitepaper: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Koop nu MXNBC!

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.18K $ 26.18K $ 26.18K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 726.09M $ 726.09M $ 726.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.05K $ 36.05K $ 36.05K Hoogste ooit: $ 0.0011062 $ 0.0011062 $ 0.0011062 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) prijs

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MXNBC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MXNBC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MXNBC begrijpt, kun je de live prijs van MXNBC token verkennen!

Prijsvoorspelling van MXNBC Wil je weten waar je MXNBC naartoe gaat? Onze MXNBC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MXNBC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!