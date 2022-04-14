REIKO (REIKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REIKO (REIKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REIKO (REIKO) Informatie Welcome to the world of $Reiko, the ultimate meme coin on a mission to hit a $5 billion market cap and beyond! With our exciting new game set to launch in the crypto space, $Reiko is poised to become the next big sensation. We're bringing fresh innovation and real value to the cryptocurrency universe. Join us on this epic journey and be part of the meme revolution. Reiko coin fosters a vibrant and active community through memes, contests, and rewards, making participation both fun and rewarding. With a well-planned liquidity allocation, Reiko Coin ensures stability and ease of trading on various exchanges. Reiko Coin aims to establish major partnerships, enhancing its ecosystem and expanding its reach within the crypto market. Carefully structured tokenomics ensures fair distribution and sustainable growth, benefiting both early adopters and long-term holders. Our upcoming game is dedicated to creating value for our community. All fees generated from the game will go towards burning Reiko coins, reducing supply and enhancing the value of your holdings. Officiële website: https://reikocoin.com/

REIKO (REIKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REIKO (REIKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.65K $ 11.65K $ 11.65K Totale voorraad: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Circulerende voorraad: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.65K $ 11.65K $ 11.65K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over REIKO (REIKO) prijs

REIKO (REIKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REIKO (REIKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REIKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REIKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REIKO begrijpt, kun je de live prijs van REIKO token verkennen!

Prijsvoorspelling van REIKO Wil je weten waar je REIKO naartoe gaat? Onze REIKO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REIKO token!

