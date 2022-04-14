REGENT (REGENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in REGENT (REGENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

REGENT (REGENT) Informatie Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition. Officiële website: https://regentsol.io

REGENT (REGENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor REGENT (REGENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 284.43K $ 284.43K $ 284.43K Totale voorraad: $ 979.87M $ 979.87M $ 979.87M Circulerende voorraad: $ 979.87M $ 979.87M $ 979.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 284.43K $ 284.43K $ 284.43K Hoogste ooit: $ 0.04715253 $ 0.04715253 $ 0.04715253 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029149 $ 0.00029149 $ 0.00029149 Meer informatie over REGENT (REGENT) prijs

REGENT (REGENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van REGENT (REGENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REGENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REGENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REGENT begrijpt, kun je de live prijs van REGENT token verkennen!

